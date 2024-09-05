Мария Бурмака заговорила о новых отношениях и призналась, почему не считает возлюбленного своей семьей

Народная артистка Украины Мария Бурмака заговорила о своем новом романе.

Певица не скрывает, что не одинока и находится в отношениях. Однако возлюбленного артистка не считает своей семьей. По словам звезды, они находятся в свободных отношениях и не собираются жениться. Между тем, Мария Бурмака считает, что смогла бы назвать мужчину семьей, если бы они хотя бы жили вместе и делили совместный быт.

Певица подчеркнула, что мужчина для нее является важным человеком, однако она не задумывается над тем, чтобы сделать шаг к более серьезным отношениям. Звезда также призналась, что в свободных отношениях тоже есть свои плюсы – между влюбленными не возникают конфликтные ситуации.

Мария Бурмака

"Могу проговаривать конфликтные ситуации, но конфликтных ситуаций не так много, потому что я не замужем и это не семья. Семья – это когда люди живут вместе, у них есть общий быт, у них есть какие-то конфликтные ситуации. Мы в свободных отношениях. Мы встречаемся, проводим время вместе, поэтому здесь ничего никому никто не должен. Человек этот мне очень дорог, мне приятно проводить с ним время, его шутки – смешные. Каких-либо моментов, где есть конфликтные ситуации – их просто нет. Мне, кстати, это очень нравится", – рассказала артистка в интервью Славе Демину.

Знаменитость также призналась, что в свое время пыталась построить отношения с мужчиной, однако 20 лет назад их романтическая история не сложилась, ведь он жил в другой стране. Избранник певицы сейчас тоже постоянно не находится в Украине, а иногда сюда приезжает.

Мария Бурмака

"Мы уже встречались давно, 20 лет назад. Он жил в другой стране. Не могу сказать, что он вернулся в Украину, но какое-то время находится здесь", — добавила певица.

Напомним, недавно юморист Иван Люленов откровенно рассказал об отношениях со своей возлюбленной-украинкой. Также комик рассекретил, какой последний романтический поступок совершал для избранницы.

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