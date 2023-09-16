Мария Бурмака жестко раскритиковала Сергея Бабкина за его песню про "зраду": "Это бессовестность"

Украинская певица Мария Бурмака жестко высказалась в сторону музыканта Сергея Бабкина после премьеры его песни "Зрада".

Трек артиста вызвал бурное обсуждение в Сети, поэтому исполнительница тоже не смогла пройти мимо и высказала свое мнение. В публикации на своей странице в Facebook Бурмака сказала, что песня Бабкина показывает его желание "усидеть на двух стульях".

"То, что Бабкин написал - это бессовестно и показывает абсолютное незнание истории, непонимание причин и последствий и желание усидеть на двух стульях, что просто аморально сейчас. Да, многие ребята с Востока общаются на русском на фронте. И это следствие того "русского мира", который пришел на Восточную Украину. Путин шел войной в 2014 освобождать русских. Там где "русский язык, там русский мир". Единицы в Харькове противостояли этому. И я была среди них. А Сергей Бабкин не был, он строил шоу-бизнес в Москве. Его ирония по поводу "зрады" свидетельствует о том, что он и сейчас этому не противостоит. Выхаркивает кровью Харьков этот русский мир, который такие "голубые мира" несли сюда", - написала Бурмака.

Певица заявила, что своей композицией артист оскорбил украинцев. Бурмака эмоционально ответила на цитату из песни Бабкина "Не слишком ли много сил идет ради измены? Не становимся ли мы нацией, похожей на стадо?":

"Не становимся, Сергей. Те, кто не переобувался, кто стоял на своем и боролся за Украину десятилетиями, кто противостоял империи и всей этой фофудии, порой в абсолютном меньшинстве. Кто знает стихи Стуса и украинскую историю, кто был со своей нацией на Революции достоинства, на кого вышиванку одели в три года, 50 лет назад, в Харькове, чтобы показать - это украинский город, здесь есть украинцы. Это не предательство. Это переобувание и приспособленчество. Это бессовестность. Это же надо еще уметь так оскорбить свой народ в такое тяжелое время", - сказала певица.

Высказывание Бурмаки также поддержала продюсер Елена Мозговая. Она также произвела эмоциональную публикацию в сторону Бабкина.

"Совершенно соглашаюсь с Марией.. а ты, Бабкин.. Ты так них*ра и не понял.. и таких бабкиных, к большому сожалению, еще очень много.. но лупим скалу дальше", — написала Мозгова.

Напомним, ранее Сергей Бабкин отреагировал на хейт в свою сторону песня "Зрада" и объяснил, почему до сих пор не находится на фронте.

Читайте также: