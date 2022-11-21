Мария Квитка победила на "Голосі країни-12": выступление фольклористки в финале с песней "Реве та стогне"

Участница команды "Второго шанса" Мария Квитка победила в суперфинале "Голосу країни-12" с песней "Реве та стогне".

Для своего выступления участница команды "Второго шанса" выбрала строчки лирической баллады, а мощный народный вокал Марии Квитки на сцене "Голосу країни-12" дополнил мужской хор.

Строки песни, которые исполнила победительница проекта, были написаны выдающимся поэтом Тарасом Шевченко еще в 19 веке, как часть произведения "Причинна". На сцене Марии удалось осовременить звучание "Реве та стогне" и адаптировать ее для слушателей.

Исполнение фольклористки настолько ошеломило тренеров и зрителей, что весь зал аплодировал Марии стоя, а тренер Александра Зарицкая не смогла сдержать слез.

Отметим, сначала Мария Квитка была в команде Оли Поляковой, но во время "нокаутов" тренер решила покинуть других артистов. Спасти девушку удалось народным тренерам Александре Зарицкой и Андрею Мацоли.

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