Мария Квитка прокомментировала победу на "Голосі країни-12" и засветила свое патриотическое тату

Вчера отгремел финал вокального шоу "Голос країни-12", победительницей которого стала фольклористка Мария Квитка с песнями "Птаха" и " Реве та стогне ".

В "Сніданку з 1+1" исполнительница призналась, что была просто шокирована результатами голосования и до конца не могла понять, что победила. Впрочем, в этот момент, когда ведущие назвали ее имя, Мария запомнит на всю жизнь.

Мария Квитка победила на "Голосі країни-12" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я, честно говоря, стояла в шоке. Я не могла поверить. Пока господин Андрей не вышел на сцену, я вообще не понимала, что происходит. Но это фантастически. На самом деле такие моменты и то, как поддерживал меня зал, и то, какой отзыв я видела в глазах людей — это незабываемые моменты. Я думаю, что я это буду помнить всю жизнь", — поделилась Квитка.

Мария Квитка, Екатерина Осадчая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Как оказалось, Мария могла бы не попасть на шоу. Она колебалась, стоит ли ей участвовать в проекте. Девушка занималась украинской одеждой, в частности готовила костюмы. Певица считала, что именно это ее первоочередная задача, а не пение.

"Я очень давно занимаюсь музыкой, и она всегда была в моей жизни. Я не могу сказать, что я когда-то от нее отказывалась, но мне казалось, что в Украине большая проблема с украинской одеждой, в отличии от украинской песни. Поэтому мне очень хотелось заполнить эту нишу и показать людям, насколько красива, визуальна и богата эта культура. Сейчас, мне кажется, наконец-то она достигла какого-то уровня. Люди осознали все это, сейчас особенно. И я наконец-то могу заняться тем, что очень и искренне люблю", – прокомментировала Мария.

Мария Квитка

Но не только поэтому Квитки могло бы не быть в суперфинале проекта. Девушка едва не покинула шоу во время "нокаутов". Но команда "Второго шанса" народных тренеров Андрея Мацолы и Александры Зарицкой спасла певицу.

"Есть аутентичная украинская девушка, которая является душой Украины. Когда ты видишь ее внешний вид, ее душу, ее пение – ты понимаешь, что это сразу потенциальный голос страны", — прокомментировал Андрей Мацола.

Мария Квитка и Андрей Мацола

Кстати, в финале "Голосу країни-12" Мария исполняла две мощные украинские песни. Первой была "ДахаБраха" — "Птаха". Также исполнительница спела строки Тараса Шевченко — "Реве та стогне". Как призналась артистка, она выбрала именно такую композицию, ведь считает поэта своим "отцом". У Марии даже татуировка с его изображением.

Мария Квитка

"Я действительно очень сильно люблю Тараса Григорьевича и считаю его своим настоящим отцом. Поэтому я с детства на его творчестве. У меня всегда есть с собой "Кобзарь". Он дает мне силы" — поделилась певица.

Мария Квитка: как поддерживал меня зал и то, что я видела в глазах людей, – это были незабываемые моменты

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