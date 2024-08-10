Мария Яремчук ответила, почему София Ротару не снялась в фильме о ее отце: "Общалась с сыном"

Украинская певица Мария Яремчук рассказала, как исполнительница София Ротару отказалась сняться в фильме о ее отце Назарии Яремчуке — "Яремчук: Незрівнянний світ краси", который вышел в прокат 8 августа.

Артистка призналась, что хотела взять интервью у Ротару, чтобы она рассказала о папе. В частности, певица творила одновременно с Назарием Яремчуком. Они одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка. Мария Яремчук приглашала Ротару, однако певица отказалась, не объяснив почему.

София Ротару

"Я приглашала Софию Михайловну, общалась с ее сыном. Впрочем, мы не получили одобрительный ответ, не знаю, по каким причинам. Софии Михайловне и папе посчастливилось первыми исполнять произведения Владимира Ивасюка, и это то, что их объединяет: фильм "Червона рута" и эстетика 70-х. Они оба больше артисты, но они разные", — рассказала певица в интервью для "УП".

Не только София Ротару отказалась от участия. В фильме не согласились сняться певец и актер Василий Зинкевич, а также уже покойный основатель и руководитель "Смерички" Левко Дутковский. Артистка говорит, что Зинкевич вообще избегает публичных появлений. Тем временем Дутковский отказался из-за состояния здоровья.

Мария Яремчук / Фото: скриншот с видео

"Зинкевич, в принципе, отказывается от публичных проявлений. Не думаю, что здесь персонально с нами какая-то история. То же с Левком Тарасовичем Дутковским, с которым я часами говорила по телефону. Он рассказывал мне все истории и я просила его — так давайте расскажите нам это на камеру, мы все утвердим с вами. А он говорит – нет, я очень эмоционирую, мне нельзя переживать, состояние здоровья не позволит. Думаю, аналогичное дело может быть и в случае с Зинкевичем", – поделилась исполнительница.

Напомним, ранее певец Александр Пономарев рассказал, как породнился с Марией Яремчук. Артист окрестил первенца исполнительницы.

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