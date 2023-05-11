Мария Яремчук после перерыва в пять лет триумфально вернулась на сцену и выступила на "Евровидении-2023"

На сцене международного конкурса "Евровидение-2023" мощно спела украинская певица Мария Яремчук.

В частности, это первое выступление исполнительницы за последние пять лет. Мария триумфально вернулась на сцену с песней Назария Яремчука – "Родина". Артистка была одета в длинное закрытое белое платье. Во время выступления сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами, а также с помощью спецэффектов показывали портреты известных украинских поэтов.

Мария Яремчук на сцене "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Песня Марии Яремчук сменилась номером танцоров, которые чувственно исполнили танец под композицию "Свіча". После этого рэпер OTOY порадовал номером с треком на стихотворение Тараса Шевченко — "Садок вишневий біля хати".

OTOY на сцене "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

В конце на сцене появилась исполнительница Злата Дзюнька, которая вместе с другими украинскими артистами исполнила всемирно известную композицию "Щедрик".

Злата Дзюнька на сцене "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имена второй десятки финалистов.

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