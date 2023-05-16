Мария Яремчук после триумфального выступления на "Евровидении-2023" возобновляет музыкальную карьеру

Украинская певица Мария Яремчук после пятилетней паузы наконец-то решила возобновить свою музыкальную карьеру.

После того, как исполнительница с триумфом появилась на сцене песенного конкурса "Евровидение-2023" и исполнила песню отца Назария Яремчука, фаны не могли дождаться нового известия от звезды.

Яремчук медлить не стала и анонсировала выход новой песни под названием "Щит і меч". Отрывком из трека, который услышат все 26 мая, она поделилась в своих соцсетях.

Реакция поклонников долго себя ждать не заставила, ведь в комментариях фаны сразу начали приветствовать Марию с возвращением: "Мы очень счастливы слышать Вас снова!", "Наконец, потому что я уже заслушала прошлые хиты", Безгранично рада твоему возвращению", "Как мы ждали!".

К тому же, похоже, Мария решила начать все с чистого листа, ведь предыдущие публикации на своей странице в Instagram она удалила. Зато звезда предстала в образе роковой красотки в новой фотосессии, которой тоже порадовала фанов.

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