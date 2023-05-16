Мария Яремчук в образе роковой женщины впервые за долгое время порадовала фанов новыми фото

После своего триумфального возвращения на большую сцену на сцене Евровидения-2023 певица Мария Яремчук показалась в соцсетях.

На своей странице в Facebook звезда впервые за долгое время поделилась новыми фотографиями. В черно-белой фотосессии Яремчук предстала в образе роковой женщины.

В новой фотосессии Мария снялась в стильном пиджаке с необычными объемными рукавами, который дополнила черными плотными колготками и туфлями-лодочками с высокой шпилькой.

Мария Яремчук / Фото: facebook.com/mashmashmash

Сексуальный образ знаменитости подчеркнул яркий макияж с большими стрелками и пухлыми губами и собранные в высокую прическу волосы.

Мария Яремчук / Фото: facebook.com/mashmashmash

Фаны Яремчук были очень рады возвращению певицы в Сеть, поэтому не скупились на комплименты: "Невероятная", "Настоящая красавица", "Какая же вы красивая".

Напомним, что спустя пять лет после завершения карьеры Мария Яремчук с триумфом вернулась на сцену. Певица выступила на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле в качестве приглашенной гости и удивила своими переменами.

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