Мария Яремчук в стильном платке впервые за долгое время порадовала фанатов новыми фотографиями

Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками новыми фотографиями в стильных образах с платком.

Дочь легендарного музыканта Назария Яремчука почти четыре года не вела социальные сети и не делилась с поклонниками личным контентом. Однако, когда в Украине началась полномасштабная война, Мария все же вернулась в медиапространство.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Новыми фотографиями Яремчук порадовала поклонников на своей странице в Instagram. На фото Мария в нескольких образах с мужскими брюками позировала со стильными платками, украшенными украинскими орнаментами.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

"Хочется запомнить эту осень. Историческую эту осень с ее сложностями, бурной новостной лентой и контрастами. Когда простые вещи обрели особую ценность. Когда мы узнали, что счастье действительно неприхотливо. история. И людей, которые продолжают работать или рискуют начать новое дело сейчас", — написала Мария.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Поклонники были очень рады снова видеть Марию в Сети и написали ей об этом в комментариях.

Рады видеть! Не исчезай!

Наша красавица!

С возвращением, красавица!

Очень хорошая!

Напомним, что четыре года назад Мария Яремчук ошеломила фанов новостью о уходящем со сцены. Тогда певица рассказала, что имеет панический страх перед выступлениями и страдает паническими атаками. Решение уйти со сцены для Марии было взвешенным, но исполнительница не исключает, что сможет вернуться в шоубизнес.

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