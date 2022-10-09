Мария Яремчук впервые за четыре года вышла на связь с фанами и показала, как выглядит

Артистка показала, где находится и как проводит свое свободное время.

Дочь легендарного Назария Яремчука, украинская певица Мария Яремчук четыре года назад неожиданно для своих поклонников покинула сцену.

Все это время артистка не давала о себе знать, пока в Украине не началась полномасштабная война. Тогда Яремчук начала делать какие-то посты о вторжении России в нашу страну. Однако себя не показывала и ничего не рассказывала.

В этот раз исполнительница сделала исключение. На странице в Instagram Мария Яремчук впервые за долгое время запостила свои фотографии. На обоих она изображена в вышиванках. Как рассказала артистка, она сходила на мероприятие, организованное в Шевченковском гаю во Львове.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

В свою очередь, подписчики страницы Яремчук выразили ей свое восхищение и признались, что очень соскучились по ней: "Мария, не хватает вашего творчества. Возвращайтесь на эстраду", "настоящая", "какая красивая!", "прекрасная украинка".

Напомним, что четыре года назад Мария Яремчук расстроила фанов новостью, что решила уйти со сцены. Свое решение тогда певица объясняла тем, что испытывает панический ужас перед сценой. Доходило даже до панических атак. Яремчук признавалась, бывало и такое, что ее балет просто выталкивал ее на сцену. Тогда же Мария признавалась, что год обдумывала это решение, и оно не было импульсивным.

Тогда же певица предположила, что, возможно, когда-нибудь вернется на сцену, но уже с новыми песнями и под другим именем.

Читайте также: