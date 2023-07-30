Мария Яремчук впервые за долгое время поделилась новым фото и очаровала фанатов своей женственностью

Артистка вышла на связь с фанами.

Украинская певица Мария Яремчук редко делится со своими поклонниками контентом в соцсетях.

Однако все же порой исполнительница радует фанатов новыми фото. Так, на своей странице в Instagram Яремчук опубликовала новую фотографию.

На черно-белом кадре певица позировала в коротеньком топе, прикрыв грудь руками. Мария дополнила ярким макияжем с выразительными стрелками и темным цветом помады.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

В подписи на фото исполнительница поделилась строками, вероятно, из своей новой песни.

"Не суть, хто вони / Не важливо, що їм треба / Несуть що вони / У серцях своїх до тебе / Якщо в кожного по своїй вуалі / То чи варта нелюбов печалі", - написала Яремчук.

Напомним, что недавно Мария Яремчук впервые за длительное время представила новую песню "Щити и Меч".

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