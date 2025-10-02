Мария Яремчук впервые за долгое время вышла на связь с важным заявлением

Мария Яремчук

Украинская певица Мария Яремчук впервые за долгое время вышла на связь и сделала важное заявление.

После успеха документального фильма о Назарии Яремчуке, спродюсированного артисткой в 2024 году, и альбома ремейков его хитов, проект Re:Yaremchuk продолжает восстанавливать культурное наследие исполнителя. 21 октября состоится релиз переиздания культовой пластинки Назария Яремчука "Незрівнянний світ краси".

Альбом был издан на студии грампластинок "Мелодія" в далеком 1980 году. Сегодня он возвращается в современном формате - с оригинальным звучанием и новым визуальным оформлением. В переиздание вошли девять песен в исполнении Назария Яремчука, записанные с вокально-инструментальным ансамблем "Музыки" и струнной группой Киевского камерного оркестра.

"Оригинальный винил, выпущенный 45 лет назад, сегодня практически невозможно найти - он существует лишь в единичных экземплярах в Интернете. Поэтому я решила исправить эту историческую несправедливость. Ведь этот альбом - настоящая жемчужина украинской классики, один из лучших в музыкальной дискографии того времени. Это молодой Яремчук, это фанк, соул, оркестровый фолк-поп и, конечно, несравненный мир красоты Карпат. Эта пластинка - сплошное эстетическое удовольствие", - говорит Мария Яремчук.

Переиздание пластинки Назария Яремчука "Незрівнянний світ краси"

Название пластинка получила в честь лид-сингла, написанного еще в 1969 году. Песня получила известность после выхода телевизионного фильма "Червона рута" и стала символом целой эпохи украинской эстрады. Новое оформление создал украинский художник Даниэль Скрипник - автор работ для мировых звезд, среди которых The Weeknd, Бритни Спирс, Imagine Dragons, Билли Айлиш и другие.