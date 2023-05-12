Мария Яремчук впервые за пять лет вышла на сцену: как изменилась артистка

Украинская певица Мария Яремчук триумфально вернулась на сцену.

Впервые за пять лет исполнительница спела и сделала это на самой большой музыкальной площадке в мире – международном конкурсе "Евровидение-2023". Артистка приняла участие во втором полуфинале и вместе с рэпером OTOY и певицей Златой Дзюнькой исполнила мешап из легендарных украинских композиторских произведений: Назария Яремчука "Родина", Мирослава Скорика "Мелодія", Николая Леонтовича "Щедрик" и стихов Тараса Григорьевича Шевченко под музыку Николая Лысенко в современном стиле.

OTOY, Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

По словам креативного директора "Евровидения 2023" Германа Ненова, на этот номер его вдохновил фильм "Щедрик".

"Когда я посмотрел фильм "Щедрик", однозначно понял, что это произведение должно звучать на "Евровидении". Ведь оно было написано 100 лет назад, именно тогда, когда у Украины была возможность стать независимым государством, но нападение России и оккупация украинских территорий в 20-е годы на 70 лет отсрочили нашу независимость", — прокомментировал Ненов.

На сцену "Евровидения-2023" Мария Яремчук вышла в нежном белом платье, а ее образ дополнили золотистые украшения. Стоит отметить, что после пятилетнего перерыва исполнительница выглядит безупречно и готова снова покорять слушателей своей музыкой.

Мария Яремчук, "Евровидение-2023" / Фото: Getty Images

Отметим, что Мария Яремчук объявила о уходе со сцены в 2018 году. Тогда певица объясняла, что у нее есть панический страх перед сценой. Бывало и такое, что команде исполнительницы приходилось ее силой выводить на концертную площадку.

Но, похоже, артистка сумела преодолеть свои страхи и поклонники Марии надеются, что выступление на "Евровидении-2023" ознаменует ее возвращение на сцену.

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