Марк Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся в декольте невесты Безоса: Сеть взорвалась мемами

Что любопытно, именно в этот момент рядом с предпринимателем стояла его жена.

В США 20 января состоялась инаугурация нового президента Дональда Трампа, однако не только он был звездой вечера. Порция славы досталась и основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу.

А все это из-за взгляда предпринимателя, но не куда-нибудь, а прямо в декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса – телеведущей Лорен Санчес. Она была одета в белый костюм, из-под которого виднелся топ, что подчеркнул ее пышный бюст. Марк Цукерберг не смог пропустить это мимо глаз и бесцеремонно загляделся на декольте невесты основателя Amazon.

Что интересно, рядом с Марком Цукербергом сидела его жена Присцилла Чан. Также и Джефф Безос находился возле невесты.

Видео попало в Сеть и быстро стало вирусным. Между тем пользователи не упустили случая и наделали по этому поводу кучу мемов.

Юзеры шутили, что откровенные фото в Facebook блокируются не из-за его политики, а так требует жена Присцилла Чан. Также предпринимателю советовали несколько недель не возвращаться домой.

Марк Цукерберг стал героем мемов

А другой пользователь пошутил, что именно так Facebook реагирует, когда видит личные данные зарегистрированных в социальной сети.

Марк Цукерберг стал героем мемов

Тем временем другой юзер шутит, что именно так наблюдают за субтитрами, когда смотрят фильмы на другом языке.

Марк Цукерберг стал героем мемов

Напомним, украинские знаменитости тоже тщательно следили за инаугурацией Дональда Трампа. Семья Решетников уже даже успела сделать забавную пародию на президента США и его супругу Меланию.

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