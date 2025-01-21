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Марк Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся в декольте невесты Безоса: Сеть взорвалась мемами

Марк Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся в декольте невесты Безоса: Сеть взорвалась мемами

Марк Цукерберг стал героем мемов / Фото: Associated Press

Что любопытно, именно в этот момент рядом с предпринимателем стояла его жена.

В США 20 января состоялась инаугурация нового президента Дональда Трампа, однако не только он был звездой вечера. Порция славы досталась и основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу.

А все это из-за взгляда предпринимателя, но не куда-нибудь, а прямо в декольте невесты основателя Amazon Джеффа Безоса – телеведущей Лорен Санчес. Она была одета в белый костюм, из-под которого виднелся топ, что подчеркнул ее пышный бюст. Марк Цукерберг не смог пропустить это мимо глаз и бесцеремонно загляделся на декольте невесты основателя Amazon.

Что интересно, рядом с Марком Цукербергом сидела его жена Присцилла Чан. Также и Джефф Безос находился возле невесты.

Видео попало в Сеть и быстро стало вирусным. Между тем пользователи не упустили случая и наделали по этому поводу кучу мемов.

Юзеры шутили, что откровенные фото в Facebook блокируются не из-за его политики, а так требует жена Присцилла Чан. Также предпринимателю советовали несколько недель не возвращаться домой.

Марк Цукерберг стал героем мемов / ©
Марк Цукерберг стал героем мемов

А другой пользователь пошутил, что именно так Facebook реагирует, когда видит личные данные зарегистрированных в социальной сети.

Марк Цукерберг стал героем мемов / ©
Марк Цукерберг стал героем мемов

Тем временем другой юзер шутит, что именно так наблюдают за субтитрами, когда смотрят фильмы на другом языке.

Марк Цукерберг стал героем мемов / ©
Марк Цукерберг стал героем мемов

Напомним, украинские знаменитости тоже тщательно следили за инаугурацией Дональда Трампа. Семья Решетников уже даже успела сделать забавную пародию на президента США и его супругу Меланию.

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