Марк Цукерберг похвастался оригинальным подарком от жены по случаю 40-летия

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг 14 мая отметил день рождения. Предпринимателю исполнилось 40 лет.

Возлюбленная Цукерберга — Присцилла Чан — подготовила мужу приятный сюрприз. Правда, как призналась Чан, возлюбленного еще пришлось уговаривать, чтобы он согласился на небольшую вечеринку по случаю 40-летия. На этот раз Цукерберг разрешил жене организовать ему праздник.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

"Марк обычно не дает мне быть главной на день рождения, но на его 40-летие мне разрешили устроить вечеринку. Мы все провели время по полной!" – поделилась Присцилла.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

В частности жена подготовила Цукербергу сюрприз. Она попыталась воспроизвести его юношеские времена. Жена предпринимателя подготовила несколько локаций, которые очень важны для мужа: детская спальня, где он учился кодировать, общежитие в Гарварде, где Цукерберг запустил Facebook, его первая квартира, где из мебели был только матрас, и офис, где приходилось работать и днем, и ночью.

Марк Цукерберг и Билл Гейтс / Фото: instagram.com/zuck

"Присцилла устроила мне небольшую вечеринку и воспроизвела кучу мест, где я жил в начале: моя детская спальня, где я научился кодировать, гарвардское общежитие, где я запустил Facebook, первая квартира только с матрасом на полу, где я жил, пока мы не достигли 100 миллионов пользователей, офисный кабинет, где мы работали днем и ночью, чтобы обогнать конкурентов", — поделился Цукерберг.

Марк Цукерберг / Фото: instagram.com/zuck

Напомним, недавно украинская ведущая Лилия Ребрик праздновала день рождения. Знаменитость уже показала, как с 43-летием ее поздравил муж, танцор Андрей Дикий.

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