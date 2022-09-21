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Марк Цукерберг признался, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол ребенка

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Марк Цукерберг признался, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол ребенка

Марк Цукерберг с супругой / Фото: instagram.com/zuck

Основатель Facebook Марк Цукерберг поделился радостной новостью.

Известный медиамагнат Марк Цукерберг ожидает пополнения в семье.

Основатель социальной сети Facebook и его супруга Присцилла Чан станут родителями в третий раз. Счастливой новостью американец поделился на своей странице в Instagram.

В общем, у пары родится еще одна девочка.

Жена Марка Цукерберга с детьми / © instagram.com/zuck
Жена Марка Цукерберга с детьми / Фото: instagram.com/zuck

"Много любви. Счастливый рассказать, что у Максимы и Августы в следующем году появится сестричка", — поделился счастливый Цукерберг.

Марк также опубликовал фото, на котором запечатлен с женой. На снимке Цукербрег и Чан улыбаются в объектив. Предприниматель в это время держит жену за животик.

Марк Цукерберг с супругой / © instagram.com/zuck
Марк Цукерберг с супругой / Фото: instagram.com/zuck

Отметим, Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году. Вместе они воспитывают двух дочерей. Максима у пары родилась в 2015 году, а Августа – в 2017 году.

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