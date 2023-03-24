Марк Цукерберг третий раз стал отцом и поделился первым фото с новорожденным ребенком

Основатель социальной сети Facebook и предприниматель Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан стали родителями в третий раз.

Радостной новостью счастливый отец поделился в Instagram. Марк опубликовал первое общее фото с новорожденной дочерью, которую родители назвали Аурелией.

"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", — подписал фото Цукерберг.

Фото: instagram.com/zuck

Также медиамагнат показал фотографию из родильного, на котором его жена нежно продолжается малыша на руках после рождения. Присцилла прижала дочь к себе.

Фото: instagram.com/zuck

Напомним, что Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились в 2012 году. Знаменитые супруги вместе воспитывают двух дочерей — 7-летнюю Максиму и 5-летнюю Августу. О третьей беременности супруги программиста стало известно в сентябре 2022 года.

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