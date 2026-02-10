Марк Энтони поддержал Бекхэмов и опроверг заявление Бруклина о его испорченной свадьбе

Виктория и Дэвид Бекхэмы и Марк Энтони / © Associated Press

Американский певец Марк Энтони поддержал звездную пару Виктории и Дэвида Бекхэмов и поставил под сомнение слова их сына Бруклина о его испорченной свадьбе.

Музыкант долгое время дружит с Бекхэмами. Артист говорит интервью The Hollywood Reporter, что знаком с Викторией и Дэвидом еще задолго до того, как у них появились дети. Марк Энтони отметил, что ему нечего плохого сказать о Бекхэмах, ведь он считает их замечательной семьей.

"Мне нечего сказать о том, что происходит с семьей. Это замечательная, действительно замечательная семья. Я знаю их еще с того времени, когда дети даже не родились. Я крестный отец Круза. Я очень близок к этой семье. Но у меня ничего сказать о том, что там произошло", - отметил певец.

Дэвид и Виктория Бекхэмы с сыном Бруклином / © Associated Press

Единственное, что Марк Энтони намекнул, что конфликт на самом деле совсем не такой, каким его подают. Под этими словами музыкант, вероятно, имел ввиду скандальные признания Бруклина, поскольку Бекхэмы публично воздерживаются от комментариев. Тем самым музыкант опроверг заявление сына Виктории и Дэвида, что ему испортили свадьбу. К слову, именно Марк Энтони выступал на празднике. Он намекнул, что слова Бруклина о том, как мама испортила ему первый свадебный танец, не соответствуют действительности.

"Очень обидно, как эта ситуация сейчас разворачивается, - впрочем, то, как она подается, очень далеко от правды", - отметил артист.

