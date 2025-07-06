Марк Фейгин официально заключил брак с украинкой и раскрыл правду о ее характере

Марк Фейгин

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Российский оппозиционный блогер и правозащитник Марк Фейгин, который недавно сообщил о пополнении в семье, рассказал о матери ребенка.

Так, ранее Фейгин не вдавался в подробности своего семейного статуса, а лишь показывал загадочную блондинку, которая держала дочь на руках. Тогда он отмечал, что именно она является мамой его второго ребенка, но больше ничего не сказал, ведь уважает ее решение избегает публичности.

В новом интервью проекту "У ліжку" блогер официально подтвердил, что уже женат. По его словам, романтические отношения с будущей женой начались на фоне его активной работы, связанной с украинской тематикой. Кроме того, Фейгин также рассекретил характер жены, которая родила ему дочь.

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Жена Марка Фейгина с их дочерью

"Да, я женился на украинке. Поэтому я знаю женский украинский характер. В моем случае он очень мягкий. Там кроме украинского упрямства больше ничего нет. Так много чего связано с Украиной, что постепенно это все происходит. Во время проживания в эмиграции то, чем ты занимаешься, то и с тобой происходит. Если я занимаюсь Украиной, то как может быть иначе. С этой точки зрения украинский характер, украинская жизнь и заботы отображается на отношениях с женщиной", — рассказал блогер.

Напомним, недавно защитник "Азовстали" Михаил Дианов также сообщил о женитьбе и показал фото со свадьбы.