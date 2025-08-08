Марк Фейгин рассекретил свою разницу в возрасте с женой-украинкой и планы на пополнение в семье

Марк Фейгин

Российский оппозиционный блогер и правозащитник Марк Фейгин поделился новыми подробностями личной жизни.

Знаменитость после появления у него дочери от жены-украинки впервые признался, что его возлюбленная моложе его почти на 15 лет. И несмотря на разницу в возрасте Фейгин признается, что не испытывает никаких проблем. Более того, блогер говорит, что в этом браке готов к рождению еще детей. И добавляет, что его совсем не смущает то, что он становится отцом после 50 лет.

"Когда у меня родился сын, мне было за 30 и сейчас я разницы не чувствую — что за 30, что за 50 лет. И даже если говорить о разнице в возрасте с моей женой почти в 15 лет, то я тоже вообще не чувствую разницы. Не берусь судить за нее. Мне кажется, что здесь много стереотипов, страхов, зависти... Для меня нет в этом ничего сверхъестественного. И то, что у меня родилась дочь, ничего особенного. У меня планы большие. Поэтому мне кажется, что можно еще детей рожать, потому что ситуация способствует. Все хорошо и в дальнейшем так будет", — признался Марк в интервью Rostyslove Production.

Жена Марка Фейгина с их дочерью

Отметим, жена 54-летнего Марка Фейгина избегает публичности. Поэтому сам правозащитник предпочитает держать ее имя и внешность в тайне. Известно только, что женщина родом из Украины и в феврале этого года родила знаменитости дочь. Фейгин недавно рассекретил имя пятимесячной девочки. Блогер также воспитывает сына от первого брака.