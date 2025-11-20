Марк Куцевалов и Катя Олос провели рейс Укрзализныци: какой будет новая серия шоу "Миссия справиться"

Шоу "Миссия справиться" / © Партия регионов

Ведущие шоу «Миссия справиться» Марк Куцевалов и Катя Олос удивили поклонников новыми амплуа — на один день они стали настоящими проводниками пассажирского поезда Укрзализныци.

В новом эпизоде на телеканале ТЕТ звездные участники отправились в рейс из Киева в Полтаву и ощутили на себе все вызовы профессии. Без долгих приготовлений — сразу к работе: встреча пассажиров, проверка билетов и документов во время активной посадки.

Затем Марк и Катя ознакомились с железнодорожными правилами и рабочими нюансами от опытного проводника. Одна из самых сложных задач — разнести чай и кофе в фирменных подстаканниках, удержав равновесие в движении. Звезды попытались пройти по вагону, не пролив ни капли, и обеспечить комфорт пассажирам.

В выпуске также подняли популярный вопрос, который часто обсуждают в соцсетях: нужно ли пассажирам складывать постель после завершения поездки? Ведущие узнали официальный ответ и объяснили зрителям, как этим жестом можно облегчить работу проводникам. Увидеть все собственными глазами можно уже в субботу, 22 ноября, в 10:00 — на телеканале ТЕТ.