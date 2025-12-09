Марта Адамчук шокировала причиной, по которой когда-то не попала на нацотбор: "Чудеса происходили"

Марта Адамчук / © Партия регионов

Украинская певица Марта Адамчук, которая в этом году попала в лонглист нацотбора на «Евровидение-2026», высказалась о прошлых отказах.

Как оказалось, путь артистки к главной музыкальной сцене Европы был непростым и болезненным. В интервью программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Марта впервые откровенно рассказала, почему много лет назад перестала подаваться на нацотбор. По словам певицы, она уже проходила в основной состав отбора, однако до финала не дошла. И объяснила, что не из-за песни, а из-за якобы субъективного мнения продюсера, который считал ее «старой» для участия.

«Я уже подавала когда-то заявки на „Евровидение“ и однажды уже была на этапе основного состава самого отбора. И не попадала, какие-то там чудеса ставились. И тогда мне сказали: „Ну, Марта уже старая для Евровидения“. Это был продюсер. Я не буду говорить кто. Причем это не было сказано прямо, это было сказано кулуарно, мне передали. И это еще хуже», — прокомментировала Марта Адамчук.

Несмотря на предыдущий опыт, в этом году Марта снова подала заявку — и стала одной из 15 артистов в лонглисте. По ее словам, на этот раз отношение изменилось и продюсеры увидели в ней потенциал.

«Когда мне это сказали, я уже себя немножечко списала и уже не подавала заявки. А сейчас мне сказали: „У тебя есть опыт“. Вот видите, как могут по-разному продюсеры», — заинтриговала певица.

К слову, певица не попала в список из девяти финалистов, но все же шанса поехать на «Евровидение» не теряет. Все потому, что по правилам нацотбора, ежегодно именно украинцы путем голосования могут выбрать 10-го финалиста. Из списка можно будет отдать голос за тех артистов, кто был в лонглисте, но не прошел. Голосование запланировано в январе в приложении «Дія».