Марта Адамчук высказалась о позиции скандального Потапа, который во время войны живет за границей

Марта Адамчук и Потап

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Украинская певица Марта Адамчук высказалась о позиции скандального рэпера и продюсера Потапа, который во время полномасштабной войны находится за границей и не возвращается.

В свое время артистка была у Потапа бэк-вокалисткой. На проекте "Тур зірками" исполнительница призналась, что прекратила общаться с рэпером еще до полномасштабной войны. Адамчук не берется комментировать позицию Потапа, ведь отмечает, что каждый человек выбирает свой путь. Впрочем, певица убеждена, что, конечно же, хотела бы, чтобы продюсер находился в Украине. Она утверждает, что у Потапа есть внутренняя сила, поэтому он бы был полезным именно в стране. Впрочем, продюсер выбрал оставаться за границей.

"Я с ним не общалась еще до полномасштабного вторжения. Мы давно виделись. Я не знаю, что с ним происходит. Каждый человек по-своему проживает. Я не знаю, что о нем сказать. Не хочу за спиной его обсуждать. Конечно, возможно, я бы хотела, чтобы он был в Украине. У него есть сила такая внутренняя, которая может помочь и ребятам-военным, всем, но почему-то он так решил. Он за границей, многие из наших за границей, многих критикуют, а многих не критикуют. Я не хочу влезать туда, где я не знаю, что с ним происходит", - прокомментировала певица.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Скандалы вокруг Потапа во время войны - что известно

Больше всего рэперу прилетает за то, что во время полномасштабной войны находится за границей. Только в 2022 году продюсер приезжал в Украину и после этого больше не возвращался. Также он успел выпустить скандальную песню "Волонтер", которая возмутила украинцев текстом. Потап тогда извинился за композицию и признал, что был неправ.

Кроме того, рэпер успел возмутить своим отдыхом в Дубае с россиянами, а также выступлением в Германии, где его указали как "артист русского ретро". Также Потап в этом году дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое тоже получило шквал критики от украинцев.