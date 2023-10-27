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Марта Липчей анонсировала совместную работу с Жаданом и представила новый клип

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Марта Липчей анонсировала совместную работу с Жаданом и представила новый клип

Украинская рок-певица Марта Липчей представила новую песню "На пристани" и клип к ней на камерной презентации в Киеве. Мощную премьеру оценили Жадан, Пташка и звездные гости вечера.

Новая песня певицы о моментах, которые были в жизни каждого из нас: когда чувствуешь, что не выдержишь, не переживешь, но не останавливаешься, продолжаешь идти. И с каждым шагом все яснее осознаешь силу, которая есть в тебе.

«Игра образами в клипе: от черного до белого, от бессилия до отваги подчеркивает тот водоворот эмоций, который есть в каждой украинской женщине. Современные реалии заставляют каждую из нас обрести мощную силу внутри себя», — прокомментировала артистка.

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Новую песню и мощное лайв-выступление Марты Липчей прокомментировала украинская военная парамедик Екатерина Полищук “Пташка”, которая только на день вырвалась из службы, чтобы забрать и передать на фронт помощь, которую Марта Липчей вместе со своей командой собрали на передовую: “Под песни Марты, скажу по большому секрету, очень классно работает пулемет, под такие песни можно ехать без фар ночью под обстрелами, но с громкой музыкой, помня, как нас поддерживают классные украинские люди”.

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Поэт и рок-музыкант Сергей Жадан также отметил новую работу певицы как чувственную, мощную и наполненную светом песню, а кроме того удивил неожиданной новостью. Артист поделился, что сейчас они с Мартой работают над совместным треком, который увидит свет уже в следующем месяце: “Нас впереди ждет сотрудничество: мы только что с Мартой записали нашу общую песню, и она в ближайшем месяце появится и в виде трека, и в виде клипа”.

Марта анонсировала тур с Жаданом.

"Это будет полностью благотворительный тур, средства из которого мы будем отдавать на нужды Вооруженных Сил Украины. Мы планируем провести 28 концертов уже этой зимой”, — рассказала певица.

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Презентация песни и клипа, символически состоявшаяся на причале прямо на Днепре, переросла в вечер теплого общения. Среди гостей можно было увидеть военных, героев тура “Нескорені”, которые благодаря инициативе Марты уже прошли реабилитацию и протезирование, а также представителей медиа, звезд и инфлюэнсеров, друзей певицы. Событие посетили: KAZKA, Андрей и Светлана Мацолы, Женя Таллер, Даша Цветкова, Sestra Music, Филипп Коляденко, Владимир Завадюк, Никита Киселев, Маша Данилова, Влад Дарвин, Илона Гвоздева, Соломия Витвицкая, Тимур Мирошниченко, Кирилл Скачков, Богдан Осад другие.

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Марта Липчей говорит, что "На пристани" очень личная песня, а ее ключевой образ — место, где уютно и безопасно, место, где набираешься сил, и куда хочется возвращаться, где тебя любят, ценят и ждут. Твоя пристань.

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Чувственное видео Марты Липчей на пристани "На пристани" можно посмотреть прямо сейчас:

Дата публикации
Просмотры
812
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