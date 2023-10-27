Марта Липчей анонсировала совместную работу с Жаданом и представила новый клип

Украинская рок-певица Марта Липчей представила новую песню "На пристани" и клип к ней на камерной презентации в Киеве. Мощную премьеру оценили Жадан, Пташка и звездные гости вечера.

Новая песня певицы о моментах, которые были в жизни каждого из нас: когда чувствуешь, что не выдержишь, не переживешь, но не останавливаешься, продолжаешь идти. И с каждым шагом все яснее осознаешь силу, которая есть в тебе.

«Игра образами в клипе: от черного до белого, от бессилия до отваги подчеркивает тот водоворот эмоций, который есть в каждой украинской женщине. Современные реалии заставляют каждую из нас обрести мощную силу внутри себя», — прокомментировала артистка.

Новую песню и мощное лайв-выступление Марты Липчей прокомментировала украинская военная парамедик Екатерина Полищук “Пташка”, которая только на день вырвалась из службы, чтобы забрать и передать на фронт помощь, которую Марта Липчей вместе со своей командой собрали на передовую: “Под песни Марты, скажу по большому секрету, очень классно работает пулемет, под такие песни можно ехать без фар ночью под обстрелами, но с громкой музыкой, помня, как нас поддерживают классные украинские люди”.

Поэт и рок-музыкант Сергей Жадан также отметил новую работу певицы как чувственную, мощную и наполненную светом песню, а кроме того удивил неожиданной новостью. Артист поделился, что сейчас они с Мартой работают над совместным треком, который увидит свет уже в следующем месяце: “Нас впереди ждет сотрудничество: мы только что с Мартой записали нашу общую песню, и она в ближайшем месяце появится и в виде трека, и в виде клипа”.

Марта анонсировала тур с Жаданом.

"Это будет полностью благотворительный тур, средства из которого мы будем отдавать на нужды Вооруженных Сил Украины. Мы планируем провести 28 концертов уже этой зимой”, — рассказала певица.

Презентация песни и клипа, символически состоявшаяся на причале прямо на Днепре, переросла в вечер теплого общения. Среди гостей можно было увидеть военных, героев тура “Нескорені”, которые благодаря инициативе Марты уже прошли реабилитацию и протезирование, а также представителей медиа, звезд и инфлюэнсеров, друзей певицы. Событие посетили: KAZKA, Андрей и Светлана Мацолы, Женя Таллер, Даша Цветкова, Sestra Music, Филипп Коляденко, Владимир Завадюк, Никита Киселев, Маша Данилова, Влад Дарвин, Илона Гвоздева, Соломия Витвицкая, Тимур Мирошниченко, Кирилл Скачков, Богдан Осад другие.

Марта Липчей говорит, что "На пристани" очень личная песня, а ее ключевой образ — место, где уютно и безопасно, место, где набираешься сил, и куда хочется возвращаться, где тебя любят, ценят и ждут. Твоя пристань.

Чувственное видео Марты Липчей на пристани "На пристани" можно посмотреть прямо сейчас: