Мартин Скорсезе записал мощное обращение к украинцам

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе записал мощное обращение, в котором поддержал украинский народ.

Соответствующий ролик опубликовали на странице в Instagram UNITED24. Скорсезе говорит, что молится, чтобы украинцы победили в этой кровавой войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

"В этот момент ваш дух, сила вашего духа, как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", — сказал режиссер.

Отметим, что с начала полномасштабной войны весь цивилизованный мир поддерживает Украину, которая героически противостоит российской агрессии. С 24 февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабную войну, многие мировые знаменитости выражали слова поддержки, одевались в сине-желтых цветах и ходили с флагами Украины.

В частности, легендарный Род Стюарт в знак поддержки украинцев в прошлом году начинал свой мировой тур в сине-желтом наряде. Также на концерте исполнитель пел песню, которую посвятил Украине.

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