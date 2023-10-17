Мартыновская из "МастерШефа" рассказала о брате, который воюет на стороне оккупантов: "На бабушку выпускает ракеты"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала о троюродном брате, который воюет на стороне оккупантов.

Знаменитость поделилась, что ее родственник из Крыма. Семья пыталась ему донести правду и открыть глаза на то, что происходит в Украине и кто является агрессором. Как поделилась Мартыновская, их попытки оказались тщетными.

"Сначала папа мой что-то там звонил, писал, пытался докричаться, что как так, тут же твоя бабушка живет, а ты, внук из Крыма, на нее выпускаешь ракеты. Но потом поняли, что нет смысла тратить на это какие-то эмоции, слезы, время на обсуждение", — рассказала повар в интервью Алине Доротюк.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Ольга Мартыновская поделилась, когда они с семьей поняли, что их все попытки донести правду оказались тщетными, просто перестали общаться с братом.

Напомним, ранее певец Коля Серга рассказывал о родственниках из России. Исполнитель поделился, что они поддержали полномасштабную войну, а его брат вообще пошел воевать против Украины. Коля Серга разорвал все связи с родственниками из РФ и не считает их своей родней.

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