Мартыновская высказалась о конфликте с кумой Литвиновой и тщетных попытках примирения: "Мне больно"

Ольга Мартыновская, Татьяна Литвинова

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Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская откровенно прокомментировала конфликт с бывшей подругой, коллегой и кумой Татьяной Литвиновой.

Между известными кулинарами уже несколько лет подряд сохраняется напряженность. Ранее Татьяна Литвинова намекала, что причиной обиды могли стать события, связанные с ее уходом из проекта «МастерШеф». И тогда же добавляла, что из нее «пытались сделать пугало», не вдаваясь в подробности. В то же время Ольга Мартыновская уверяет, что никогда не стремилась занять место коллеги в составе жюри.

В интервью Маше Ефросининой шеф-повар предположила, что недоразумение может быть связано именно с ее появлением в составе судей шоу. По словам Мартыновской, на тот момент она работала фуд-продюсером и не рассматривала для себя карьеру телевизионного судьи.

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«Думаю, это какая-то обида. Мы были подругами. Когда Таня ушла из проекта и появилась Лиза Глинская, она сама говорила, что на ее место лучше было бы взять меня. Это было между нами. А потом в одном из интервью я услышала, что я якобы за ее (Татьяны — прим. ред.) спиной проходила кастинг или собиралась занять ее место», — пояснила знаменитость.

Ольга Мартыновская

Ольга вспомнила, что однажды временно заменяла Литвинову из-за изменения производственного графика и запланированного отпуска коллеги. На тот момент она работала в команде шоу в качестве фуд-продюсера. Именно после этого, предполагает Мартыновская, могли возникнуть разные трактовки ситуации.

Несмотря на охлаждение в отношениях, телеведущая не скрывает, что в свое время сама сделала первый шаг к примирению с кумой. Во время полномасштабной войны она пыталась связаться с Татьяной, приглашала ее на семейные праздники, но ответа не получала. По словам Ольги, отсутствие контакта настолько ее обеспокоило, что она лично приехала к подруге, где им все же удалось расставить все точки над «і».

Казалось, что конфликт остался в прошлом, однако это длилось недолго. Впоследствии связь между ними снова прервалась. Мартыновская рассказала, что больше не могла найти куму в соцсетях и они перестали поздравлять друг друга с важными праздниками. Шеф-повар не скрывает разочарования из-за ситуации, сложившейся между ними за годы дружбы.

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Татьяна Литвинова, Ольга Мартыновская

«У нас было затишье во время войны. Я писала Тане и приглашала на день рождения Верочки. А она не отвечала. Я испугалась и начала ее разыскивать, поехала к ней домой. Это был 2023 год, конец февраля. И я тогда спрашивала, почему я не вижу ее в Instagram и не могу дозвониться. А она говорит: "Нет, все нормально". Мы тогда хорошо поговорили, обнялись. Потом Таня пыталась что-то организовать в Турции, но у нас не совпало ни со временем, ни с людьми. После этого снова тишина: не могу найти в Instagram, не поздравляет ни меня, ни Верочку с днем рождения», — поделилась Мартыновская.

В то же время звезда подчеркнула, что больше не намерена навязывать общение или доказывать свою правоту. Она убеждена, что не делала ничего, за что ей пришлось бы оправдываться. Однако Ольга не скрывает, что история с многолетней дружбой, закончившаяся отчуждением, до сих пор оставляет неприятный след в ее сердце.

«Мне больно, что у Танюши каким-то образом сложилась такая цепочка событий, в которую она верит и на которую она обижается. Жаль, что прошло так много времени. Потому что это как отношения на расстоянии, когда ты теряешь близость, связь и потребность в частых взаимодействиях. Со всем моим уважением и любовью, иерархией, потому что Таня старше, считаю, не совсем правильно бегать и спрашивать "а что случилось?". Если она обиделась и не хочет это решать, то это ее проблемы. Не чувствуя вины за собой, не чувствую необходимости оправдываться», — подытожила звезда «МастерШефа».

К слову, это интервью Ольги Мартыновской не обошлось без еще одного скандала. Шеф-повар эмоционально рассказала о своем детстве и со смехом вспомнила, как якобы жестоко обращалась с животными. На это обратили внимание тысячи украинцев, а звезда уже оправдалась в новом заявлении.

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