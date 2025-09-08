Мартыновская заговорила о страсти с коллегой по "МастерШефу" и что их объединяет: "Это про секс"

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский

Звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская откровенно высказалась об отношениях с Владимиром Ярославским, с которым ей приписывают роман.

Несмотря на то, что пара неоднократно подчеркивала дружбу, поклонники кулинарного шоу все равно видят в их теплых объятиях и поцелуях нечто большее.

В интервью для LIGA.Life Мартыновская призналась, что между ней и Ярославским действительно есть химия, но она платоническая и связана в первую очередь с профессией.

"У нас классная энергия. Кулинария — это про страсть, про секс, иначе ты не в системе. Ты должен хотеть и быть возбужденным. Нам хорошо вместе, мы искренне целуемся и обнимаемся", — объяснила звезда.

Ольга Мартыновская с Владимиром Ярославским / © instagram.com/olga_martynovska

По словам кулинарного эксперта, такое "сексуальное напряжение" возникает не из-за личных отношений, а благодаря самой атмосфере кулинарии, которая требует драйва, эмоций и энергии.

Так, знаменитость расставила все точки над "і" и дала понять, что романтики у нее с Ярославским нет, а вот "профессиональная химия" действительно существует.

Напомним, недавно Ольга Мартыновская отпраздновала 36-й день рождения вместе с дочкой. Звезда показала, как экстремально провела время.