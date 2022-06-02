MARUV, которая молчит о войне, засняли в инвалидной коляске в одном из роддомов Киева

Певица MARUV, которая решила молчать об ужасной войне в Украине, которую развязала Россия, вот-вот должна родить.
Но, похоже, исполнительница решила рожать не в РФ, где она в последнее время жила и развивала карьеру.
MARUV вместе со своим мужем Александром Корсуном вернулась в Киев. Исполнительницу заметили в одном из столичных роддомов и успели сфотографировать.
На фото Анна сидела в инвалидной коляске, а Александр сопровождал ее.
MARUV живет и строит свою карьеру в РФ. Когда в Украине началась война, исполнительница написала только один пост с поддержкой украинцев.
Впрочем, после того, как в РФ приняли закон о так называемых "фейках о российской армии", уроженка Украины начала игнорировать войну. Певица стала давать интервью российским СМП (ред. – средства массовой пропаганды), где рассказывала о своей беременности.
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