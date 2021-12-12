MARUV нарвалась на критику из-за откровенных ласк с подругой в бикини

Артистка ответила хейтерам.

Певица MARUV, недавно выступившая в России на "Песне года", нарвалась на критику из-за откровенного видео с подругой.

В своем Instagram 30-летняя артистка запостила ролик, снятый во время отдыха в теплых краях. На нем исполнительница в бикини ласкает коллегу по бедру и наклоняется к ее лицу, имитируя поцелуй.

"Скоро зимние каникулы и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых? — подписала публикацию звезда.

Преданные фанаты знаменитости положительно откликнулись на горячий контент. Впрочем, были и те, кто раскритиковал девушек и такую страсть.

Пропаганда бл**ства

Отвратительно, вульгарно

Уже перебор. Не разочаровывайте

Как уже надоели голые задницы в Instagram

Певица не смолчала и дала резкий ответ в сторис.

"Одни надумали себе то, чего нет, у вторых вызвало отвращение две красивых девушки, позирующих на камеру, а третьи орут: "аморально", хотя я больше чем уверена, что те, кто это кричат, либо в молодости брали за обе щеки за ДК и давали кому попало за бутылку пива, либо сильно хотят такое", – написала она.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Напомним, артистка неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым".

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