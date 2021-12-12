MARUV нарвалась на критику из-за откровенных ласк с подругой в бикини

Артистка ответила хейтерам.
Певица MARUV, недавно выступившая в России на "Песне года", нарвалась на критику из-за откровенного видео с подругой.
В своем Instagram 30-летняя артистка запостила ролик, снятый во время отдыха в теплых краях. На нем исполнительница в бикини ласкает коллегу по бедру и наклоняется к ее лицу, имитируя поцелуй.
"Скоро зимние каникулы и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых? — подписала публикацию звезда.
Преданные фанаты знаменитости положительно откликнулись на горячий контент. Впрочем, были и те, кто раскритиковал девушек и такую страсть.
- Пропаганда бл**ства
- Отвратительно, вульгарно
- Уже перебор. Не разочаровывайте
- Как уже надоели голые задницы в Instagram
Певица не смолчала и дала резкий ответ в сторис.
"Одни надумали себе то, чего нет, у вторых вызвало отвращение две красивых девушки, позирующих на камеру, а третьи орут: "аморально", хотя я больше чем уверена, что те, кто это кричат, либо в молодости брали за обе щеки за ДК и давали кому попало за бутылку пива, либо сильно хотят такое", – написала она.
Напомним, артистка неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым".
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