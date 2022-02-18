MARUV о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение-2022": "Без этого было бы скучно"

MARUV о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение-2022": "Без этого было бы скучно"

Звезда в свое время также попадала в скандал на нацотборе.

Национальный отбор на песенный конкурс " Евровидение-2022 " не обсуждал разве что ленивый.

К комментаторам присоединилась и певица Анна Корсун, известная по псевдониму MARUV. Как написала исполнительница в своем Instagram, нацотбор – это телешоу, а его цель – дать тему для обсуждений. Если бы обошлось без подобных ситуаций, то шоу было бы скучным.

"В целом я смотрю на это ровно. Нужно радоваться тому, что есть что обсудить, и есть над чем посокрушаться. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно", — прокомментировала исполнительница.

MARUV прокомментировала нацотбор на "Евровидение-2022" / instagram.com/maruvofficial

Напомним, в свое время MARUV также должна была представлять Украину на "Евровидении". Певица в 2019 году победила в финале нацотбора. Пользователи Сети разделились в эмоциях от ее победы, поскольку певица неоднократно гастролировала в государстве-агрессоре России и имела там запланированные концерты.

Впоследствии MARUV заявила, что готова отказаться от выступлений в стране-агрессоре. Впрочем, на этапе подписания договора НСТУ с певицей, артистке не понравились определенные пункты. Один из них – передача прав на песню. Поэтому исполнительница отказалась представлять Украину на "Евровидении-2019".

Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в "Евровидении" с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, которые заняли второе и третье место по результатам Национального отбора. Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в "Евровидении-2019". В том году Украина не участвовала в песенном конкурсе.

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