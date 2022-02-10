MARUV объяснила, почему украинских артистов "тянет в Россию"

Исполнительница высказала свое мнение по этой теме.

Украинская певица Анна Корсун, известная по псевдониму MARUV, уже довольно долгое время живет и работает в России.

В своем Instagram исполнительница пообщалась с поклонниками и ответила на самые актуальные вопросы. В частности, артистка выразила мнение, почему многие украинские артисты едут работать в РФ.

По словам MARUV, "в Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов":

"Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными, увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности", — отметила артистка.

instagram.com/maruvofficial

Она добавила, что для всего этого "нужна хорошо работающая инфраструктура": "Которая у нас, к сожалению, не развита на достойном уровне", – добавила MARUV.

"Ну и потому что шоу-бизнес – это, все же, в первую очередь, бизнес. А не кум, брат, подруга, сват а потом х*як и откат", — объяснила свое мнение Анна.

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