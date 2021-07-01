MARUV раскритиковали за клип с огромным червяком-имитацией полового мужского органа

Артистка выпустила провокационное видео на трек "Candy Shop".
Певица MARUV, которая недавно в черном латексе похвасталась своими аппетитными формами, наткнулась на жесткую критику поклонников.
Фанаты исполнительницы были откровенно шокированы ее новым провокационным клипом на англоязычный трек "Candy Shop". Видеоработа вышла слишком откровенной. Конечно, здесь не обошлось без эротических костюмов певицы и ее балета. Герои клипа имитировали оргию, а сама MARUV поет в боксе с разбрызганной в нем полупрозрачной жидкостью.
Ну а в конце видео появляется огромный червь, который имитирует мужской половой орган. После просмотра видео поклонники MARUV честно признались, что были разочарованы:
- Нет слов. Червь и сцены с ним вызывают только отвращение. От клипа такой темный вайб, неприятно очень!
- Провокация давно перестала быть интеллигентной
- Лично мне вообще не зашло. Ни песня, ни клип. С другими работами MARUV не сравнится, здесь явный перебор
- Я обожаю MARUV, считаю, что она очень крутая в своем стиле, но именно эта работа вызвала у меня отвращение
Напомним, что ранее MARUV в полупрозрачном костюме с раздвинутыми ногами жестко раскритиковали фаны. Певица поделилась кадрами нового выступления.