MARUV раскритиковали за клип с огромным червяком-имитацией полового мужского органа

Артистка выпустила провокационное видео на трек "Candy Shop".

Певица MARUV, которая недавно в черном латексе похвасталась своими аппетитными формами, наткнулась на жесткую критику поклонников.

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Фанаты исполнительницы были откровенно шокированы ее новым провокационным клипом на англоязычный трек "Candy Shop". Видеоработа вышла слишком откровенной. Конечно, здесь не обошлось без эротических костюмов певицы и ее балета. Герои клипа имитировали оргию, а сама MARUV поет в боксе с разбрызганной в нем полупрозрачной жидкостью.

Ну а в конце видео появляется огромный червь, который имитирует мужской половой орган. После просмотра видео поклонники MARUV честно признались, что были разочарованы:

Нет слов. Червь и сцены с ним вызывают только отвращение. От клипа такой темный вайб, неприятно очень!

Провокация давно перестала быть интеллигентной

Лично мне вообще не зашло. Ни песня, ни клип. С другими работами MARUV не сравнится, здесь явный перебор

Я обожаю MARUV, считаю, что она очень крутая в своем стиле, но именно эта работа вызвала у меня отвращение

Напомним, что ранее MARUV в полупрозрачном костюме с раздвинутыми ногами жестко раскритиковали фаны. Певица поделилась кадрами нового выступления.

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