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MARUV соблазнительно выпятила ягодицы и показала фигуру без фотошопа

MARUV соблазнительно выпятила ягодицы и показала фигуру без фотошопа

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Артистка поделилась новым пикантным фото.

Певица MARUV порадовала своих поклонников горячим контентом.

Недавно звезда отдыхала в Дубае. Там она нежилась на солнышке, любовалась красивыми видами и делала множество снимков. В частности, исполнительница опубликовала фото в Instagram, на котором позирует возле пальмы в бикини. Артистка привлекательно выпятила ягодицы и показала стройную и подтянутую фигуру. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

MARUV / © instagram.com/maruvofficial
MARUV / instagram.com/maruvofficial

"Рубрика: "дубайские дни и ночи звездатые очень". Эти ягодицы без фотошопа, поэтому жду вашу реакцию", — подписала фото знаменитость.

На фото нет фотошопа. Такую откровенность оценили и фанаты звезды. В частности, они написали в комментариях:

  • Не зря прогибалась возле пальмы. Фото огонь!
  • Какая же прекрасна, невероятна и несравнима!
  • А я эту красоту видела своими глазами на пляже, несравнимая!

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