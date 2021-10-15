MARUV в корсете обольстительно покрутила ягодицами в новом клипе

Артистка записала дуэт с The Hatters.

Певица MARUV порадовала своих поклонников музыкальной новинкой.

В коллаборации с российской джипси-фолк-рок группой The Hatters исполнительница выпустила атмосферный клип на совместный трек Bullet. Видео было снято в жанре нуар. В нем, как всегда, артистка предстала в любимом обольстительном образе.

В корсете, черных колготках и на каблуках MARUV выглядит очень вызывающе. В клипе поклонники знаменитости смогут насладиться видом ее форм, которыми она гипнотически в видео крутит на камеру.

Эта работа по звучанию несколько отличается от того, что привыкли слушать ценители творчества MARUV. Весь трек сопровождают мелодии аккордеона. Однако фанам такое звучание даже очень пришлось по душе.

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