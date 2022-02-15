MARUV в латексе объявила о беременности и показала большой живот

Артистка ждет первенца.

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, впервые станет мамой.

Артистка объявила о беременности на странице в Instagram в день своего рождения – 15 февраля. Ей исполняется 31 год. Исполнительница опубликовала серию фото, на которых предстала в черном латексном платье, ботфортах и ожерелье-ошейнике. Наряд подчеркнул немалый животик звезды.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

"Та-дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с мужем в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком", — прокомментировала знаменитость.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Аня пока не рассказала никаких подробностей о беременности, а также не рассекретила пол малыша. Впрочем, судя по фото, рожать певице совсем скоро.

Заметим, Анна и Александр познакомились в харьковском стриптиз-клубе, где артистка пела. Тогда ей было 19 лет. 9 лет назад пара спонтанно поженилась, но пышной свадьбы не устраивала.

Напомним, MARUV неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым?". Певица выступает в РФ.

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