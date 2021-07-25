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MARUV в откровенном латексном костюме озадачила видом: "Кукла Зина"

Дата публикации
Просмотры
172
MARUV в откровенном латексном костюме озадачила видом: "Кукла Зина"

instagram.com/maruvofficial

Не все пользователи оценили новый лук певицы.

Певица MARUV не прекращает удивлять пользователей своими провокационными образами.

Так, на этот раз исполнительница показала, как готовилась в гримерке до своего концерта. В ролике, которым знаменитость поделилась в своем Instagram, звезде делают макияж, после чего она встает и щеголяет фигурой в откровенном наряде. MARUV одела латексный костюм, состоящий из топа, трусиков, перчаток, корсета и чокера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARUV (@maruvofficial)

Фолловеры неоднозначно прокомментировали образ артистки. Так, некоторые фаны выразили восхищение от лука кумира, а некоторые — захейтили исполнительницу.

  • Феерично
  • Роскошно
  • Очень сексуально
  • Кукла Зина с магазина
  • На хрена так наряжаться?
  • Вот конина. На такой бы огород пахать

Заметим, артистка неоднократно попадала в скандалы относительно своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым". В декабре в 2019-м артистка получила музыкальную премию MTV Europe Music Awards в Севилье. В СМИ сообщили, что артистка была награждена как лучшая российская певица.

В ответ звезда отметила, что номинация звучала не как "Лучшая российская исполнительница", а "Лучшая артистка по версии MTV Russia". Впрочем, на официальном сайте премии номинация, в которой победила MARUV, все же имеет название Best Russian Act, что в переводе звучит как "Лучший российский исполнитель".

Напомним, не так давно MARUV раскритиковали за клип с огромным червяком-имитацией полового мужского органа. Артистка выпустила провокационный видео на трек "Candy Shop".

Дата публикации
Просмотры
172
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