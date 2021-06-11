MARUV в полупрозрачном костюме с раздвинутыми ногами жестко раскритиковали фаны

Певица поделилась кадрами нового выступления.

Певица MARUV, которая в апреле выпустила провокационный клип с российским певцом Филиппом Киркоровым, обескуражила новыми эротическими движениями.

Так, артистка в своем Instagram поделилась пикантным видео. На нем MARUV вместе с командой танцует под кавер-версию хита Дженнифер Пейдж Crush. В ролике эпатажная звезда с девушками из шоу-балета, в красных откровенных образах и стрипах, станцевали эротические танцы.

В полупрозрачном наряде, латексных штанах и высоких каблуках девушки демонстрируют откровенные соблазнительные движения. Сама же певица несколько раз похвасталась своей пластикой, широко расставив ноги.

Однако подписчики раскритиковали такой провокационный ролик. Возмущенные хореографией звезды фоловеры высказали свои мнения в комментариях:

Пошлятина и безвкусица

Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух?

Жаль, что это смотрят дети

Как уже надоели вот эти рогатки в клипах. Одни и те же позы, наряды. Может что-то новое уже? Нет?

Напомним, что недавно певица в боди и чулках потрясла ягодицами в эротическом клипе. Артистка выпустила видео на трек "Call 911".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку