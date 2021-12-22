MARUV впервые рассказала, как российские аферисты украли у нее 60 тыс. евро

MARUV впервые рассказала, как российские аферисты украли у нее 60 тыс. евро

Звезда стала жертвой мошенников.

Известная артистка MARUV впервые рассказала, как российские аферисты украли у нее большую сумму денег.

На YouTube-канале "Шастун" исполнительница поделилась, что заказала у своих знакомых кинетические украшения. Она уже и успела заплатить 60 тыс. евро за сделанную работу. Впрочем, аферисты взяли деньги, а певица декорации так и не получила.

"Есть такие друзья, они занимаются разными кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Они взяли у меня деньги и ничего не сделали", — рассказала артистка.

MARUV / instagram.com/maruvofficial

Впрочем, звезда решительно настроена вернуть деньги. Она даже уже искала коллекторов, которые бы забрали у этих аферистов 60 тыс. евро. Однако певица отказалась от этой идеи, а подала на мошенников иск в суд.

"Коллекторов я уже искала. Но предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек", — добавила артистка.

Напомним, MARUV неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым".

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