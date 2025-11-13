Марьяна Безуглая удивила признанием об отказе от браков и действительно ли имела роман с воином Маркусом

Марьяна Безуглая и Валерий Маркус

Народный депутат Марьяна Безуглая впервые прокомментировала распространенные слухи о якобы ее свадьбе с военным Валерием Маркусом.

Соответствующая информация начала распространяться в октябре, когда Маркус объявил о своей женитьбе, но личность возлюбленной не раскрыл. В то же время в Сети предположили, что его избранницей могла стать именно Безуглая, ведь она тогда репостнула его свадебную фотографию, где девушка была очень похожа на нее.

«Он опубликовал, начались шутки, я перепостила, пошутила — и все только раскрутилось еще больше», — рассказала политик в интервью программе «В ліжку».

Реакция Марьяны Безуглой на бракосочетание Валерия Маркуса

На уточнение интервьюера, не она ли изображена на фото, депутат коротко ответила: «Нет». Она добавила, что эта ситуация не была частью какой-то «пиар-акции» — скорее спонтанная шутка.

Кроме этого, Безуглая прокомментировала историю своих прошлых отношений с погибшим воином Максимом Емцем, о которых стало известно уже после его смерти. Тогда, после публикации его невесты Оксаны Рубаняк, депутат написала пост, где призналась, что их роман был сложным и болезненным.

«Это вопрос о праве голоса и праве на память. Я уже все сказала и не хочу возвращаться к этой теме. Когда мы встречались, он уже не имел отношений с женой де-фактора и еще не имел их с Оксаной. И это был непростой эпизод. Я не получу ответов — и никто не получит. Ситуация трагическая», — отметила Безуглая.

Максим Емец и Оксана Рубаняк

По ее словам, она не планировала делать свои чувства публичными, однако решила высказаться после того, как другая сторона начала активно комментировать историю в соцсетях.

«Если бы все не получило такую огласку, я не выступала бы публично. Это довольно сложная тема», — пояснила она.

Политик также впервые затронула тему своей личной жизни. Безуглая призналась, что несколько раз ей делали предложение, но пока ни одно не завершилось свадьбой.

«В моей жизни несколько раз делали предложение, но я решала, что брак — не ко времени. Видимо, надо было иначе к этому относиться… Но сейчас война, поэтому какие планы? Жизнь покажет», — подытожила нардеп.

