Маша Ефросинина честно призналась, ездила ли ее мама в Москву на день рождения внучки

Ведущая также рассказала, где ее мама находится сейчас.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина прокомментировала, правда ли, что ее мама Людмила неделю назад ездила в Россию на день рождения внучки.

Как известно, 10 марта 13-летие отпраздновала дочь сестры Ефросининой Лизы Ющенко Варвара. Среди фото, которыми Ющенко поделилась в Instagram с празднования дня рождения дочери, был кадр, где девочка танцевала вместе с бабушкой. И именно эта фотография озадачила поклонников Ефросининной.

Это фото дочери Лизы Ющенко Варвары с бабушкой вызвало вопрос к Маше Ефросининой / Фото: instagram.com/liza_u

Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко с дочерью Варварой / Фото: instagram.com/liza_u

В свою очередь, ведущая заверила, что ее мама уже восемь месяцев находится в Польше, где ухаживает за сыном Маши, 8-летним Сашей:

"Откуда вы берете всю эту х*рню... 10 марта, когда у Варвары, моей крестницы, дочери моей сестры был день рождения, моя мама была в Варшаве с моим сыном, потому что я находилась в Израиле со своей миссией фонда. А мама моя уже более восьми месяцев находится с моим сыном, его кормит, водит в школу и полностью заботится о нем, так что я на нее молюсь", — прокомментировала Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мамой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что месяц назад Маша Ефросинина поделилась, что практически не общается со своей младшей сестрой, экс-невесткой Виктора Ющенко Лизой Ющенко. Между сестрами оказалась разная позиция по поводу полномасштабной войны. Лиза живет в Москве со своим мужем, российским бизнесменом Сергеем, за которого вышла замуж в 2014 году. От Андрея Ющенко у Лизы есть дочь Варвара, от нынешнего мужа – сын.

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