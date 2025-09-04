ТСН в социальных сетях

Маша Ефросинина честно призналась, пойдет ли в политику: "Не справлюсь с этой грязью"

Телеведущая рассказала, при каком условии могла бы согласиться.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала, как относится к возможности пойти в политику и объяснила, видит ли себя в этой сфере.

В разговоре с Алиной Шаманской звезда призналась, что вопросы о политике слышит регулярно — даже от близких за семейным столом. Она отметила, что эта отрасль ее не слишком интересует.

"Часто меня об этом спрашивают мои друзья, мой круг за семейным ужином. "Ну что, есть мечты?" Я говорю: "Нет, я не справлюсь с этой грязью. Мне неинтересно бороться с ветряными мельницами"", — искренне сказала ведущая.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина напомнила, что в ее семье уже есть люди с подобным опытом. Ее муж, который служит в ВСУ с начала полномасштабной войны, в свое время был в политике.

В то же время ведущая с юмором добавила, что есть лишь одна причина, которая заставила бы ее серьезно подумать над таким шагом. Маша пошутила, что, если бы на пороге ее дома стоял человек и поставил ультиматум: или она становится политиком, или в Украине продолжается война — знаменитость согласилась бы примерить на себя новую роль.

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как ее 11-летний сын переживает вражеские обстрелы. Артистка рассказала, как он ее успокаивает и что делает во время тревог.

