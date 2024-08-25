Маша Ефросинина чувственно поздравила своего сына с первым юбилеем и довела до слез видео с ним

Украинская ведущая Маша Ефросинина трогательно обратилась к сыну.

Дело в том, что сегодня, 25 августа, Саша отмечает свой первый юбилей – 10-летие. По случаю важного праздника звездная мама рассказала о предпочтениях и характере маленького именинника.

"Мой Саша – это мальчик, который больше всего любит ванильное мороженое, бургеры, баскетбол, мультики, мифы древней Греции и Roblox. Мой Саша – сынишка, который очень любит помогать маме, но не больше 3 минут, потому что у него резко начинает болеть голова (здесь как в меня пошел). Мой Саша в один день начал общаться на украинском, потому что осознал, что из-за русского языка его могут принять за представителя страны, которая "подарила" ему умение ненавидеть. Мой Саша – человек стеснительный, но очень любит внимание и поэтому охотно снимается в моих видео для Instagram", – отметила звезда.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кроме того, Маша призналась, что после возвращения сына из-за границы он до сих пор достаточно тяжело адаптируется в Украине во время постоянных угроз со стороны государства-террориста РФ. Тем не менее, мальчик в своем юном возрасте постоянно интересуется последними новостями с фронта.

"Уже восемь месяцев, как я вернула его в Украину, но он до сих пор не адаптировался к сиренам: когда только срабатывает тревога, он чрезвычайно пугается и сломя голову бежит ко мне. Но обязательно хватает медвежонка, с которым спит с рождения, потому что "друзей не бросают на произвол". Я честно не знаю, чем таким его заинтересовать, чтобы он перестал просить в подарки только игрушечное оружие, читать тайком новости и вместо сказки на ночь требовать рассказать ему все подробности наступления ВСУ на Курск", — призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина показала, как с сыном пряталась в укрытии, и растрогала его размышлениями

В то же время ведущая пообещала Саше беспокоиться о нем и прилагать все усилия для его счастливого детства, несмотря ни на что.

"Этот невероятно желанный паренек был рожден в безумной любви. Он должен был наполнять этот мир абсолютно чистой добротой, которой наделила его вселенная, жить свое безоблачное детство, в котором главной его проблемой должна быть домашка по математике. Мой Александр, я не могу остановить войну, однако клянусь тебе, я делаю все, чтобы твое детство было счастливым. Ибо ты делаешь счастливой меня! Твой первый юбилей! С Днем рождения, мой воробушек! Тебе сегодня 10", - восхитила Маша.

Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов также отметил день рождения. По этому случаю он показал, как выглядел в 21-летнем возрасте, и удивил фанатов.

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