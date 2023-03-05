Маша Ефросинина до и после макияжа: звезда показала, как наносит мейкап

Известная ведущая и блогер Маша Ефросинина на странице в Instagram поделилась новым видео, в котором показала, как готовится к важному мероприятию.

В ролике Маша сначала предстает в халате и без макияжа, затем звезда показывает, как прихорашивается. Ефросинина делает массаж лица, красится, делает прическу и одевает красивый костюм. Таким образом знаменитость поделилась, как готовится к важным встречам.

Под видео Ефросинина рассказала, что очень часто за границей на международных мероприятиях люди удивляют ее своей реакцией:

"Если бы вы знали, какие реакции на себя я наблюдаю весь этот год, путешествуя по Европе по международным мероприятиям. Их даже нельзя описать, как простое удивление. Нет, это какой-то мимический ступор, за которым следует что-то вроде "мы даже не представляли, что вы, украинки, так хорошо держитесь, потому что мы все плачем, когда читаем новости из Украины".. Каждый раз я наблюдаю в глазах своих визави, что они ожидали увидеть перед собой бидосечку, которую прижал к себе, погладил по плечику, сказав что-то вроде "Im so sorry" за то, через что вы проходите, и пошел себе", — поделилась Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что ее позиция неизменна – Ефросинина уверена, что иностранцы должны видеть украинок не жертвами, а настоящими борцами: "Что, несмотря на ежедневные слезы и изматывающий вид, мы не уступаем никому звание "самые красивые женщины в мире". Единственное, что теперь предлагаю добавить к этому званию еще и "самые сильные", – добавила Маша.

Тем не менее, иногда и Машу Ефросинину настолько обуревают эмоции, что она не в силах их сдержать. Недавно ведущая делилась, что она расплакалась перед незнакомцем за границей, когда он спросил ее, откуда она.

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