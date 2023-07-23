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Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на заявления российских пропагандистов после удара по Одессе.

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на заявления российских пропагандистов после удара по Одессе.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Звезда назвала россию "раковой опухолью".

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла удержать эмоций после того, как российские кафиры нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы в ночь на 23 июля.

В своем сообщении в Instagram знаменитость возмутила циничность и безжалостность россиян, которые с каждым днем все больше доказывают свою бесчеловечность. Как призналась Маша, все это время она испытывает сильную ненависть, а еще страх за мужчину, который сейчас находится на передовой.

"Вчера разговаривала с мужем и его собратьем- поймала себя на мысли, что никак не привыкну, как Тимур рассказывает о том, сколько врагов они ежедневно отправляют к предкам. Это же мой Тимур, человек, который раньше даже плохого слова ни о ком не говорил, рассказывает, что "Сегодня был хороший день. Однако, Масянчик, мы спасли наших куропаток из-под обстрелов...". Я отравлена ненавистью и постоянным страхом за мужчину. Истощена. Вы это испытали из моих последних публикаций — слишком много невыносимо сильных эмоций в разных аспектах моей жизни", — поделилась эмоциями ведущая.

Маша Ефросинина отреагировала на заявления пропагандистов / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина отреагировала на заявления пропагандистов / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также к своей публикации Ефросинина добавила фрагмент одной из программ по российскому пропагандистскому каналу, в котором питинист Владимир Соловьев вместе с другими сторонниками диктатора говорит, что "надо уничтожить Киев" и другие украинские города. К тому же у пропагандистов хватало дерзости говорить, что они сделают Одессу столицей.

"Россия – это раковая опухоль на лице планеты. Ее нужно убирать всеми возможными методами! Здесь у меня хватит сил никогда не сдаться", – отреагировала Маша.

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупаты нанесли ракетные удары по Одессе. В результате атаки были разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор и жилые дома в центре города. Украинские знаменитости также отреагировали на преступные действия россиян.

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Дата публикации
Просмотры
2653
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