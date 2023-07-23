Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на заявления российских пропагандистов после удара по Одессе.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не смогла удержать эмоций после того, как российские кафиры нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы в ночь на 23 июля.

В своем сообщении в Instagram знаменитость возмутила циничность и безжалостность россиян, которые с каждым днем все больше доказывают свою бесчеловечность. Как призналась Маша, все это время она испытывает сильную ненависть, а еще страх за мужчину, который сейчас находится на передовой.

"Вчера разговаривала с мужем и его собратьем- поймала себя на мысли, что никак не привыкну, как Тимур рассказывает о том, сколько врагов они ежедневно отправляют к предкам. Это же мой Тимур, человек, который раньше даже плохого слова ни о ком не говорил, рассказывает, что "Сегодня был хороший день. Однако, Масянчик, мы спасли наших куропаток из-под обстрелов...". Я отравлена ненавистью и постоянным страхом за мужчину. Истощена. Вы это испытали из моих последних публикаций — слишком много невыносимо сильных эмоций в разных аспектах моей жизни", — поделилась эмоциями ведущая.

Маша Ефросинина отреагировала на заявления пропагандистов / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также к своей публикации Ефросинина добавила фрагмент одной из программ по российскому пропагандистскому каналу, в котором питинист Владимир Соловьев вместе с другими сторонниками диктатора говорит, что "надо уничтожить Киев" и другие украинские города. К тому же у пропагандистов хватало дерзости говорить, что они сделают Одессу столицей.

"Россия – это раковая опухоль на лице планеты. Ее нужно убирать всеми возможными методами! Здесь у меня хватит сил никогда не сдаться", – отреагировала Маша.

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупаты нанесли ракетные удары по Одессе. В результате атаки были разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор и жилые дома в центре города. Украинские знаменитости также отреагировали на преступные действия россиян.

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