Маша Ефросинина из больничной палаты сообщила о болезни сына

Знаменитость находится вместе с сыном в больнице.

Украинская ведущая Маша Ефросинина напугала своих поклонников.

К слову, знаменитость в Instagram-stories опубликовала видео, сделанное в больничной палате. Как призналась Маша, заболел ее сын – Александр.

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем моих или моих детей. Но и притворяться, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина в больнице / instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая не рассказала, что случилось с ее сыном. Впрочем, она заверила, что сейчас с Александром все хорошо.

"Ничего страшного. Все хорошо. Сыну сейчас кое-что планово лечим", — добавила знаменитость.

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