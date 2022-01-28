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Маша Ефросинина из больничной палаты сообщила о болезни сына

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Маша Ефросинина из больничной палаты сообщила о болезни сына

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитость находится вместе с сыном в больнице.

Украинская ведущая Маша Ефросинина напугала своих поклонников.

К слову, знаменитость в Instagram-stories опубликовала видео, сделанное в больничной палате. Как призналась Маша, заболел ее сын – Александр.

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем моих или моих детей. Но и притворяться, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина в больнице / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина в больнице / instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая не рассказала, что случилось с ее сыном. Впрочем, она заверила, что сейчас с Александром все хорошо.

"Ничего страшного. Все хорошо. Сыну сейчас кое-что планово лечим", — добавила знаменитость.

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