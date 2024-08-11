Маша Ефросинина кардинально изменила прическу и намекнула на проблемы в жизни: "Когда х*рово"

Знаменитость намекнула, что с ее самочувствием не все хорошо.
Украинская ведущая Маша Ефросинина похвасталась новой прической и намекнула на личные проблемы.
В своем Instagram знаменитость поделилась, что решилась сменить имидж. Ефросинина посетила салон красоты, коротко подстриглась и сменила прическу. Как отметила ведущая, она прибегла к таким мерам, ведь ей "х*рово".
Знаменитость также поделилась, что в таких случаях советуют идти в спортзал, но пока что она начала со смены прически. Однако Ефросинина думает, что и до зала тоже дойдет.
"Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется", — поделилась знаменитость.
Таким образом, Маша Ефросинина намекнула, что в жизни есть личные проблемы и с самочувствием не все в порядке. Однако в подробности знаменитость вдаваться не стала и не призналась, что именно ее беспокоит.
Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут решилась на кардинальные изменения во внешнем виде. Знаменитость избавилась от блонда и коротко подстриглась.
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