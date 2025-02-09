Маша Ефросинина на нацотборе оконфузилась из-за неудачного поцелуя с Русланой на сцене

Ведущая попала еще в один конфуз во время трансляции конкурса.

Ведущая нацотбора на "Евровидение-2025" Маша Ефросинина в очередной раз поднялась на волну обсуждений в Сети.

Так, недавно звезда попала в конфуз с общественным деятелем и волонтером Сергеем Притулой. Во время записи эфира Маша запуталась в сценарии и тем самым вызвала длительную паузу на сцене. Впрочем, благодаря профессионализму Притулы все удалось мастерски выкрутить и быстро наладить атмосферу. А на этот раз шквал эмоций у еврофанов вызвала реакция Ефросининой на певицу Руслану.

Так, Руслана в финале нацотбора представила новую песню "Закрутила". После зажигательной премьеры к исполнительнице на сцену вышла ведущая. Победительница "Евровидения-2004" пожелала обнять Ефросинину, когда та начала с ней диалог. Но получилось так, что ведущая уклонилась от нее и ее поцелуя. Вероятно, звезда скорчила лицо не из-за неуважения, а лишь для того, чтобы не оставить отпечаток своего макияжа губ на лице звезды. Однако пользователи все равно не смогли пройти мимо этого забавного момента.

Маша Ефросинина и Руслана на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

В свою очередь, после этого Руслана призналась Маше и зрителям, что рада всех видеть. На что ведущая начала засыпать комплиментами творчество исполнительницы и ее безумную энергию, которая заполонила зал.

Напомним, недавно украинские звезды отреагировали на победителей нацотбора "Евровидение-2025" и довольно неоднозначно высказались об организации конкурса.

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