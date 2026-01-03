ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
516
Время на прочтение
1 мин

Маша Ефросинина на редком фото показалась с 21-летней дочерью: как они проводят время в Киеве

Нана приехала на новогодние праздники из-за границы в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Маша Ефросинина с дочкой

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с 21-летней дочерью.

Нана не из тех, кто любит публичность. Девушка ее полностью избегает и просит маму не показывать в своем фотоблоге. Однако время от времени Маша Ефросинина делает исключения, как и на этот раз.

Похоже, дочь ведущей приехала из-за границы, где она учится и живет, в Украину на новогодние праздники. Сейчас же Маша Ефросинина показала, как они вместе проводят время. В частности, знаменитость с дочкой уже сходила в кинотеатр. Именно оттуда ведущая и поделилась фото с Наной. Правда, девушку особо разглядеть не удастся.

Они выбрали для просмотра фильм "Служанка", который вышел в прокат 1 января. Маша Ефросинина делится, что осталась довольна выбором ленты, поскольку сюжет был захватывающим и держал в напряжении до последнего.

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

"Пошли с Наной на "Служанку". Понервничали знатно! Фильм до конца держит в тонусе. Сидни и Аманда роскошные", - поделилась впечатлениями ведущая.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой тоже на новогодние праздники приехала из-за границу в Украину. Маша прибыла не сама, а вместе с мужем-иностранцем. Недавно Оля Полякова показывала, как устраивала зажигательные танцы с зятем.

Дата публикации
Количество просмотров
516
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie