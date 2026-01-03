Маша Ефросинина на редком фото показалась с 21-летней дочерью: как они проводят время в Киеве

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с 21-летней дочерью.

Нана не из тех, кто любит публичность. Девушка ее полностью избегает и просит маму не показывать в своем фотоблоге. Однако время от времени Маша Ефросинина делает исключения, как и на этот раз.

Похоже, дочь ведущей приехала из-за границы, где она учится и живет, в Украину на новогодние праздники. Сейчас же Маша Ефросинина показала, как они вместе проводят время. В частности, знаменитость с дочкой уже сходила в кинотеатр. Именно оттуда ведущая и поделилась фото с Наной. Правда, девушку особо разглядеть не удастся.

Они выбрали для просмотра фильм "Служанка", который вышел в прокат 1 января. Маша Ефросинина делится, что осталась довольна выбором ленты, поскольку сюжет был захватывающим и держал в напряжении до последнего.

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

"Пошли с Наной на "Служанку". Понервничали знатно! Фильм до конца держит в тонусе. Сидни и Аманда роскошные", - поделилась впечатлениями ведущая.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой тоже на новогодние праздники приехала из-за границу в Украину. Маша прибыла не сама, а вместе с мужем-иностранцем. Недавно Оля Полякова показывала, как устраивала зажигательные танцы с зятем.