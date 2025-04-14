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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
861
Время на прочтение
1 мин

Маша Ефросинина намекнула на роман Жени Яновича с блондинкой: ведущий отреагировал

Шоумен отреагировал на сплетни вокруг его личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Женя Янович и Маша Ефросинина

Женя Янович и Маша Ефросинина

Украинский интервьюер и блогерша Маша Ефросинина намекнула на роман ведущего Жени Яновича с таинственной блондинкой.

Знаменитость убеждена, что шоумен не одинок и сейчас влюблен. Более того, Ефросинина в эфире шоу "20:23" намекала, что Янович находится в отношениях с таинственной блондинкой.

Поэтому проект “Ранок у великому місті” поинтересовался у шоумена, действительно ли это так. Янович уверяет, что слова Ефросининой не соответствуют действительности. Шоумен признается, что не знает, почему ведущая сделала такие выводы по поводу его личной жизни. Более того, Янович утверждает, что сейчас вообще одинок и никаких романов у него нет.

Женя Янович

Женя Янович

“Нет! У Маши есть какие-то свои инсайды, которые не знаю, чем подкреплены. Но мне очень мило из-за того, что Мария переживает. Это правда! Это очень милая история с ее стороны, но нет. У меня нет отношений ни с блондинками, ни с брюнетками, ни с рыжими. Нет! Их нет просто”, — уверяет шоумен.

Тем не менее, слухи вокруг личной жизни Жени Яновича, несмотря на его разные заявления с опровержениями, не утихают. Более того, сплетничали даже о свиданиях ведущего с актрисой Еленой Кравец. Недавно в интервью ТСН.ua Янович прокомментировал эти слухи.

Дата публикации
Количество просмотров
861
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